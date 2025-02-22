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Saúde da voz: o que fazer para evitar problemas durante o Carnaval

Alimentação e hidratação são estratégias importantes

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 10:41

Publicado em 

22 fev 2025 às 10:41
Imagem Edicase Brasil
Preparar a voz para a festa evita danos nas cordas vocais Crédito: Roman Samborskyi | Shutterstock
O Carnaval é aquela época do ano em que as pessoas expressam o amor e a felicidade por meio da voz. Nos bloquinhos de rua ou nos desfiles das escolas de samba, a cantoria é fundamental para garantia da festa. Mas como aproveitar com equilíbrio? Nesta edição do Vida Longa CBN, a professora de fonoaudiologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Carolina Anhoque, explica o que deve ser feito e o que deve ser evitado para preservar a voz durante a folia. Alimentação e hidratação são estratégias importantes. Ouça a conversa completa e entenda!
CBN - VIDA LONGA CBN - 18.17s - 22-02-25.mp3

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