Eventos cardíacos: mesmo saudável, você ainda pode correr riscos

Uma pesquisa desenvolvida em parceria entre o hospital-escola Northwestern Medicine, nos Estados Unidos, e pela Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, identificou que 99% das pessoas que sofreram um ataque cardíaco, acidente vascular cerebral (AVC) ou insuficiência cardíaca possuíam algum fator de risco, entre eles: pressão arterial e colesterol elevados, glicose descontrolada e tabagismo. Nesta edição de Vida Longa CBN, o cardiologista Eduardo Castro explica qual a relação destes fatores com eventos cardíacos. Mesmo que você não tenha casos na família e esteja com sua saúde em dia, você ainda corre risco!Ouça a conversa completa!