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Vida Longa CBN

Eventos cardíacos: mesmo saudável, você ainda pode correr riscos

Acompanhe a explicação do cardiologista Eduardo Castro

Publicado em 18 de Outubro de 2025 às 11:02

Publicado em 

18 out 2025 às 11:02
Imagem Edicase Brasil
Nosso coração é afetado pelo estilo de vida e requer atenção preventiva Crédito: Poh Smith | Shutterstock
Uma pesquisa desenvolvida em parceria entre o hospital-escola Northwestern Medicine, nos Estados Unidos, e pela Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, identificou que 99% das pessoas que sofreram um ataque cardíaco, acidente vascular cerebral (AVC) ou insuficiência cardíaca possuíam algum fator de risco, entre eles: pressão arterial e colesterol elevados, glicose descontrolada e tabagismo. Nesta edição de Vida Longa CBN, o cardiologista Eduardo Castro explica qual a relação destes fatores com eventos cardíacos. Mesmo que você não tenha casos na família e esteja com sua saúde em dia, você ainda corre risco!Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN - Eduardo Castro -18-10-25.mp3

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