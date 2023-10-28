Saiba quais nutrientes são necessários para um envelhecimento mais saudável

À medida que a idade avança, as necessidades nutricionais mudam, e deficiências de vitaminas e minerais, como C, B12, D, cálcio, ferro, magnésio, selênio e zinco, podem se tornar preocupações. O consumo de alimentos ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, como frutas, vegetais e grãos integrais podem ajudar no processo de se envelhecer bem.

Fraqueza, perda de peso e unhas quebradiças, por exemplo, podem ser sinais que o idoso necessita de um acompanhamento nutricional. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Simone Carla Santos detalha quais são os nutrientes necessários para se envelhecer bem e dá dicas de alimentação. Ouça a conversa completa!