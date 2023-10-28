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Saiba quais nutrientes são necessários para um envelhecimento mais saudável

A médica Simone Carla Santos explica a importância do consumo de alimentos ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 10:41

Publicado em 

28 out 2023 às 10:41
Idosas saudáveis
Idosas saudáveis Crédito: Pexels
À medida que a idade avança, as necessidades nutricionais mudam, e deficiências de vitaminas e minerais, como C, B12, D, cálcio, ferro, magnésio, selênio e zinco, podem se tornar preocupações. O consumo de alimentos ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, como frutas, vegetais e grãos integrais podem ajudar no processo de se envelhecer bem.
Fraqueza, perda de peso e unhas quebradiças, por exemplo, podem ser sinais que o idoso necessita de um acompanhamento nutricional. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Simone Carla Santos detalha quais são os nutrientes necessários para se envelhecer bem e dá dicas de alimentação. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 18.59s - 28-10-23.mp3

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