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Vida Longa

Saiba quais hábitos podem aumentar ou reduzir o risco de demência!

Ouça entrevista com o geriatra Alexandre Constantino

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 10:34

Publicado em 

17 ago 2024 às 10:34
Cérebro, pensamento, ideias, funcionamento
Cérebro, pensamento, ideias, funcionamento Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "Vida Longa", o assunto em destaque são os hábitos que impactam na qualidade de vida conforme vamos envelhecendo. A falta de cuidado com a alimentação, o sedentarismo e o consumo excessivo de álcool e cigarros são alguns dos comportamentos que podem aumentar o risco de desenvolvermos doenças como a demência e o Alzheimer. Por isso, boas escolhas ainda durante a infância, cultivadas durante a juventude e vida adulta, são essenciais para o bem-estar no futuro. O convidado para a conversa é o geriatra Alexandre Constantino. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 21.25s - 17-08-24.mp3

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