Saiba quais hábitos podem aumentar ou reduzir o risco de demência!

Nesta edição de "Vida Longa", o assunto em destaque são os hábitos que impactam na qualidade de vida conforme vamos envelhecendo. A falta de cuidado com a alimentação, o sedentarismo e o consumo excessivo de álcool e cigarros são alguns dos comportamentos que podem aumentar o risco de desenvolvermos doenças como a demência e o Alzheimer. Por isso, boas escolhas ainda durante a infância, cultivadas durante a juventude e vida adulta, são essenciais para o bem-estar no futuro. O convidado para a conversa é o geriatra Alexandre Constantino. Ouça a conversa completa!