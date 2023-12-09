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Vida Longa

Saiba como prevenir e tratar HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis

Ouça entrevista com a enfermeira do Ambulatório de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hucam-Ufes, Teresa Gomes

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 10:13

Publicado em 

09 dez 2023 às 10:13
Em 2019 no Brasil, foram diagnosticados 41.919 novos casos de HIV e 37.308 de Aids
casos de HIV Crédito: Freepik
O "Dezembro Vermelho" é o mês dedicado à campanha nacional de prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa), de janeiro a novembro de 2023, foram notificados 1.572 novos casos de HIV no estado, sendo 70,3% do sexo masculino e 29,6% do sexo feminino. Dessa forma, a ação tem como objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce para o tratamento da doença e garantia de uma qualidade de vida. Nesta edição de Vida Longa CBN, a enfermeira do Ambulatório de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hucam-Ufes, Teresa Gomes, explica os métodos de prevenção e tratamento do HIV, além de sanar dúvidas sobre estigmas relacionados à doença. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 09-12-23

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