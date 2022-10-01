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Vida Longa CBN

Rir é preciso: a importância desse hábito para a saúde ao longo da vida!

Ouça a conversa com o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria da USP

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 10:19

Publicado em 

01 out 2022 às 10:19
Rir faz bem para o coração, afirmam especialistas
Rir faz bem, afirmam especialistas Crédito: Pexels
O ditado popular já diz que "rir é o melhor remédio"! E nesta edição, do "Vida Longa CBN", a conversa é com o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre o assunto. Em seus estudos, o profissional valoriza o poder do riso desde a infância e percebeu o impacto quando ele sumiu atrás das máscaras. Durante a pandemia, publicou o livro “O lado bom do lado ruim”. Mas passado o pior lado da Covid-19, com a vacinação em massa e a diminuição dos casos, é hora, segundo ele, de refletir “como a gente vai se reconstruir, se reerguer e voltar a ficar bem”. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - Com Vinheta - 12.42s - 01-10-22

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