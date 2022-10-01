Rir é preciso: a importância desse hábito para a saúde ao longo da vida!

O ditado popular já diz que "rir é o melhor remédio"! E nesta edição, do "Vida Longa CBN", a conversa é com o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre o assunto. Em seus estudos, o profissional valoriza o poder do riso desde a infância e percebeu o impacto quando ele sumiu atrás das máscaras. Durante a pandemia, publicou o livro “O lado bom do lado ruim”. Mas passado o pior lado da Covid-19, com a vacinação em massa e a diminuição dos casos, é hora, segundo ele, de refletir “como a gente vai se reconstruir, se reerguer e voltar a ficar bem”. Ouça a conversa completa!