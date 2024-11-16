Quantas horas eu preciso dormir? Como melhorar qualidade do sono? Especialista explica!

Sempre ouvimos que são necessárias oito horas de sono por noite. Mas você sabia que a quantidade ideal varia bastante de acordo com a idade? As necessidades em relação a quantidade de horas vão mudando ao longo da nossa evolução, varia de pessoa para pessoa e está muito ligado a fase da vida que a pessoa está vivendo. Por exemplo, um recém-nascido necessita de um tempo diferente de sono do que uma criança, que precisa de um tempo diferente de um adolescente e assim por diante. Em entrevista ao "Vida Longa CBN", a médica pneumologista e especialista em Medicina do Sono Simone Prezotti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!