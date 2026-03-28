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Vida Longa

Quando o esquecimento se torna um problema? Médico explica!

Ouça detalhes na entrevista com o neurologista Leonardo Maciel

Publicado em 28 de Março de 2026 às 10:21

Publicado em 

28 mar 2026 às 10:21
Cérebro, memória, esquecimento, pensamento
Cérebro, memória, esquecimento, pensamento Crédito: Tânia Rego / Agência Brasil
Esquecer de pagar uma conta naquela data de vencimento é uma situação que pode acontecer com qualquer um. Mas ir à cozinha e não se lembrar do que queria buscar ou se esquecer de onde deixou as chaves de casa com uma certa frequência podem indicar sinais de problema. A questão está ligada exatamente com a repetição e frequência, sendo algo que impacta na vida e na saúde da pessoa. Nem toda falha de memória é doença, mas alguns sinais merecem atenção. Este é o assunto em destaque nesta edição do “Vida Longa CBN”. O médico neurologista Leonardo Maciel, fala sobre o assunto. Quando o esquecimento deixa de ser comum e passa exigir investigação? Ouça a conversa completa!
cbn vitória

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