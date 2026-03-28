Quando o esquecimento se torna um problema? Médico explica!

Esquecer de pagar uma conta naquela data de vencimento é uma situação que pode acontecer com qualquer um. Mas ir à cozinha e não se lembrar do que queria buscar ou se esquecer de onde deixou as chaves de casa com uma certa frequência podem indicar sinais de problema. A questão está ligada exatamente com a repetição e frequência, sendo algo que impacta na vida e na saúde da pessoa. Nem toda falha de memória é doença, mas alguns sinais merecem atenção. Este é o assunto em destaque nesta edição do “Vida Longa CBN”. O médico neurologista Leonardo Maciel, fala sobre o assunto. Quando o esquecimento deixa de ser comum e passa exigir investigação? Ouça a conversa completa!