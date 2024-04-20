Qual a importância do riso para a saúde?

Na busca por uma vida mais longa e saudável, vários fatores são importantes: alimentação balanceada, hidratação, evitar o sedentarismo, gerenciar o estresse e... RIR! Isso mesmo…! Rir pode trazer inúmeros benefícios para a saúde mental, física e emocional. É através do riso que o nosso corpo libera neurotransmissores essenciais, dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina, substâncias essenciais para o nosso bem-estar que ajudam a neutralizar a influência corrosiva de hormônios do estresse. Por isso, nesta edição de "Vida Longa CBN", o psicólogo Dante Moretti explica quais os benefícios de uma boa risada para a saúde. Ouça a conversa completa!