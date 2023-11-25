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Vida Longa CBN

Quais cuidados devemos tomar para evitar lesões na prática de exercícios físicos?

Ouça detalhes na entrevista com o profissional de educação física, Renato Fraga

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 11:36

Publicado em 

25 nov 2023 às 11:36
Mulher e homem fazendo exercício físico
Mulher e homem fazendo exercício físico Crédito: Shutterstock
Ao se exercitar, especialmente na academia, é fundamental colocar a sua segurança em primeiro lugar. Infelizmente, observamos cada vez mais casos de lesões devido à execução inadequada dos treinos, carga excessiva e falta de alongamento. Esses fatores podem resultar em lesões físicas e dores musculares. Além disso, é importante tomar precauções para evitar acidentes nas academias, já que os aparelhos, devido ao peso, podem representar riscos. Nesta edição do Vida Longa CBN, o profissional de educação física, Renato Fraga, traz as orientações para o ouvinte CBN. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 25-11-23

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