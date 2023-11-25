Quais cuidados devemos tomar para evitar lesões na prática de exercícios físicos?

Ao se exercitar, especialmente na academia, é fundamental colocar a sua segurança em primeiro lugar. Infelizmente, observamos cada vez mais casos de lesões devido à execução inadequada dos treinos, carga excessiva e falta de alongamento. Esses fatores podem resultar em lesões físicas e dores musculares. Além disso, é importante tomar precauções para evitar acidentes nas academias, já que os aparelhos, devido ao peso, podem representar riscos. Nesta edição do Vida Longa CBN, o profissional de educação física, Renato Fraga, traz as orientações para o ouvinte CBN. Ouça a conversa completa!