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Quais alterações o diabetes pode causar na pele? Dermatologista explica

Ouça entrevista com o dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia José Roberto Fraga Filho

Publicado em 15 de Junho de 2025 às 11:09

Publicado em 

15 jun 2025 às 11:09
No verão, as doenças de pele aumentam e, ao sinal de sintomas delas, a consulta ao especialista é fundamental
Dermatologista explica quais alterações o diabetes pode causar na pele Crédito: Shutterstock
Durante o mês de junho, ações voltadas à conscientização sobre o diabetes começam a ganhar ainda mais força. Uma das doenças crônicas mais prevalentes do mundo, pode impactar o coração, os rins, os olhos e a pele. Apesar de negligenciadas, as alterações cutâneas podem ser não somente uma consequência da doença, mas também um de seus primeiros sinais de alerta. Nesta edição de Vida Longa CBN, o dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia José Roberto Fraga Filho explica quais devem ser os cuidados diários com a pele durante a estação. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 14-06-25.mp3

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