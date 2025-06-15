Quais alterações o diabetes pode causar na pele? Dermatologista explica

Durante o mês de junho, ações voltadas à conscientização sobre o diabetes começam a ganhar ainda mais força. Uma das doenças crônicas mais prevalentes do mundo, pode impactar o coração, os rins, os olhos e a pele. Apesar de negligenciadas, as alterações cutâneas podem ser não somente uma consequência da doença, mas também um de seus primeiros sinais de alerta. Nesta edição de Vida Longa CBN, o dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia José Roberto Fraga Filho explica quais devem ser os cuidados diários com a pele durante a estação. Ouça a conversa completa!