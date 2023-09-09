Programa de extensão da Ufes oferece oficinas para incluir população com mais de 60 anos

Em mais de 25 anos de atuação, um programa de extensão da Ufes tem se dedicado a garantir a inclusão e empoderamento da pessoa idosa, através da oferta de oficinas gratuitas. Com aulas de dança, línguas estrangeiras e até oficinas para ensinar a usar um smartphone, o Universidade Aberta da Pessoa Idosa (Unapi) tem contribuído para promoção da longevidade, sociabilidade e, principalmente, para o combate ao preconceito com o idoso. No Vida Longa CBN desta semana, a coordenadora da Unapi-Ufes e pesquisadora na área de envelhecimento, Cenira Andrade de Oliveira fala da importância de incluir a população idosa na universidade público e como o projeto ajuda a combater o etarismo. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 09-09-23