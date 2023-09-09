Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Vida Longa CBN
  • Programa de extensão da Ufes oferece oficinas para incluir população com mais de 60 anos
Vida Longa CBN

Programa de extensão da Ufes oferece oficinas para incluir população com mais de 60 anos

É a Universidade Aberta da Pessoa Idosa (Unapi) que tem contribuído para promoção da longevidade, sociabilidade e, principalmente, no combate ao preconceito com o idoso

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 11:16

Publicado em 

09 set 2023 às 11:16
A Unapi é um programa de extensão da Ufes
A Unapi é um programa de extensão da Ufes Crédito: Ufes
Em mais de 25 anos de atuação, um programa de extensão da Ufes tem se dedicado a garantir a inclusão e empoderamento da pessoa idosa, através da oferta de oficinas gratuitas. Com aulas de dança, línguas estrangeiras e até oficinas para ensinar a usar um smartphone, o Universidade Aberta da Pessoa Idosa (Unapi) tem contribuído para promoção da longevidade, sociabilidade e, principalmente, para o combate ao preconceito com o idoso. No Vida Longa CBN desta semana, a coordenadora da Unapi-Ufes e pesquisadora na área de envelhecimento, Cenira Andrade de Oliveira fala da importância de incluir a população idosa na universidade público e como o projeto ajuda a combater o etarismo. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 09-09-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Poster do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro
Entenda a operação que mira produtora de filme sobre Bolsonaro
Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados