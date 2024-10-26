Pressão 12x8 agora é considerada elevada? Cardiologista explica!

Os novos critérios de diagnóstico e tratamento da hipertensão defendem que a pressão arterial 12x8 não é mais ideal. Para simplificar conceitos e garantir o tratamento nos estágios iniciais da doença, especialistas começam a aderir às diretrizes apresentadas no Congresso Europeu de Cardiologia de 2024. A nova diretriz europeia de manejo da hipertensão arterial mudou a classificação da pressão considerada normal: do tradicional 120 por 80 (o famoso 12 por 8) pelo 120 por 70 (ou 12 por 7). A redução segue estudos que indicam maior predisposição a complicações cardiovasculares a partir de um nível de 115 por 70 e, apesar de ser voltada a médicos europeus, já começa a ser adotada também em consultórios no Brasil. A cardiologista Rovana Agrizzi esclarece dúvidas e explica a importância de monitorar a pressão arterial nesta edição do quadro Vida Longa CBN. Ouça a conversa e saiba mais!