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Vida Longa CBN

Pressão 12x8 agora é considerada elevada? Cardiologista explica!

Ouça entrevista com a médica Rovana Agrizzi

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 10:45

Publicado em 

26 out 2024 às 10:45
Hipertensão Arterial/ pressão alta
Hipertensão Arterial/ pressão alta Crédito: Shutterstock
Os novos critérios de diagnóstico e tratamento da hipertensão defendem que a pressão arterial 12x8 não é mais ideal. Para simplificar conceitos e garantir o tratamento nos estágios iniciais da doença, especialistas começam a aderir às diretrizes apresentadas no Congresso Europeu de Cardiologia de 2024. A nova diretriz europeia de manejo da hipertensão arterial mudou a classificação da pressão considerada normal: do tradicional 120 por 80 (o famoso 12 por 8) pelo 120 por 70 (ou 12 por 7). A redução segue estudos que indicam maior predisposição a complicações cardiovasculares a partir de um nível de 115 por 70 e, apesar de ser voltada a médicos europeus, já começa a ser adotada também em consultórios no Brasil. A cardiologista Rovana Agrizzi esclarece dúvidas e explica a importância de monitorar a pressão arterial nesta edição do quadro Vida Longa CBN. Ouça a conversa e saiba mais!
VIDA LONGA CBN - 26-10-24

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