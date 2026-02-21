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Vida Longa CBN

Pré-natal: o acompanhamento que protege mãe e bebê desde o início da gestação

O convidado para falar sobre o tema é o médico ginecologista, mestre em Obstetrícia e professor, Márcio Almeida

Publicado em 21 de Fevereiro de 2026 às 13:36

Publicado em 

21 fev 2026 às 13:36
Mulher grávida
O pré-natal é o primeiro passo para uma gestação segura Crédito: Shutterstock
O acompanhamento no pré-natal é fundamental para garantir a saúde da mãe e do bebê desde o início da gestação. As consultas regulares permitem identificar e prevenir possíveis complicações, orientar sobre hábitos saudáveis e acompanhar o desenvolvimento do bebê, contribuindo não apenas para uma gravidez mais segura, mas também para a longevidade e a qualidade de vida de ambos. 
Nesta edição do Vida Longa CBN, o médico ginecologista, mestre em Obstetrícia e professor da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Dr. Márcio Almeida, destaca a importância do pré-natal. Ouça a entrevista completa!
VIDA LONGA CBN - 21-02-26

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