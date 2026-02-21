Pré-natal: o acompanhamento que protege mãe e bebê desde o início da gestação

O acompanhamento no pré-natal é fundamental para garantir a saúde da mãe e do bebê desde o início da gestação. As consultas regulares permitem identificar e prevenir possíveis complicações, orientar sobre hábitos saudáveis e acompanhar o desenvolvimento do bebê, contribuindo não apenas para uma gravidez mais segura, mas também para a longevidade e a qualidade de vida de ambos.