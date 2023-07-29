Por que algumas pessoas parecem envelhecer mais rápido? Especialista explica!

Nesta edição do "Vida Longa CBN", o tema em destaque é o envelhecimento! A percepção de idade que temos de alguém não está ligada apenas à aparência de uma pessoa, mas a algo mais profundo, relacionado à nossa saúde e ao ritmo de cada organismo. Existem estudos e pesquisas que buscam explicar fatores além da boa genética combinada aos hábitos de vida saudável e, ainda, se haveria uma idade biológica diferente da cronológica. Apesar de ser um processo natural, o envelhecimento não é vivenciado de forma igualitária por todo mundo. Quem fala sobre o assunto é o médico geriatra e paliativista, Alexandre Constantino de Santana, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção do Espírito Santo. Ouça a conversa com o jornalista José Carlos Shaeffer!