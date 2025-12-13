Por que algumas pessoas não conseguem "desligar" o cérebro? Entenda o que é insônia!

Dificuldade para adormecer, despertares frequentes durante a noite e a sensação de cansaço ao acordar são alguns dos sintomas de uma inimiga do sono: a insônia. Muito mais do que uma noite mal dormida, essa condição está associada ao estilo de vida e ao aumento dos níveis de estresse e ansiedade. Nesta edição de Vida Longa CBN, Patrícia Vallim conversa com a médica especialista em medicina do sono e pesquisadora do Instituto do Sono, Luciana Palombini, para entender por que algumas pessoas desenvolvem esse problema, como funciona o cérebro de quem não consegue dormir à noite e se há alguma forma de reverter essa situação. Ouça a conversa completa!!