Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Vida Longa CBN
  • Por que algumas pessoas não conseguem "desligar" o cérebro? Entenda o que é insônia!
Vida Longa CBN

Por que algumas pessoas não conseguem "desligar" o cérebro? Entenda o que é insônia!

Ouça a médica especialista em medicina do sono, Luciana Palombini

Publicado em 13 de Dezembro de 2025 às 11:21

Publicado em 

13 dez 2025 às 11:21
Homem com insônia: por que as pessoas estão dormindo tão mal?
Homem com insônia: por que as pessoas estão dormindo tão mal? Crédito: Shutterstock
Dificuldade para adormecer, despertares frequentes durante a noite e a sensação de cansaço ao acordar são alguns dos sintomas de uma inimiga do sono: a insônia. Muito mais do que uma noite mal dormida, essa condição está associada ao estilo de vida e ao aumento dos níveis de estresse e ansiedade. Nesta edição de Vida Longa CBN, Patrícia Vallim conversa com a médica especialista em medicina do sono e pesquisadora do Instituto do Sono, Luciana Palombini, para entender por que algumas pessoas desenvolvem esse problema, como funciona o cérebro de quem não consegue dormir à noite e se há alguma forma de reverter essa situação. Ouça a conversa completa!!
CBN - Vida Longa CBN - Luciana Palombin - 13-12-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Parkinson
Novo tratamento para Parkinson avançado é aprovado pela Anvisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados