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População brasileira tende a encolher já a partir dos próximos anos, projeta IBGE

Ouça entrevista com o superintendente estadual do IBGE, Max Athayde Fraga

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 10:56

Publicado em 

31 ago 2024 às 10:56
Censo do IBGE
Censo do IBGE Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Nesta última semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma projeção de que a população brasileira diminuirá nos próximos anos. Segundo os números projetados pelo IBGE, o país tende a sair de 212 milhões para 220 milhões de habitantes, em 2041. A partir de 2042, a tendência é que a população comece a “encolher” e chegue a 199,2 milhões de habitantes brasileiros, em 2070. Para entender os impactos do envelhecimento da população brasileira e como esse encolhimento de habitantes pode nos ajudar a rever nossos cuidados com a saúde, o “Vida Longa CBN” deste sábado (31) conversa com o superintendente estadual do IBGE, Max Athayde Fraga. Ouça a conversa completa.
CBN - VIDA LONGA CBN - SEM VH - 14.23s - 31-08-24.mp3

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