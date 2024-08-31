População brasileira tende a encolher já a partir dos próximos anos, projeta IBGE

Nesta última semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma projeção de que a população brasileira diminuirá nos próximos anos. Segundo os números projetados pelo IBGE, o país tende a sair de 212 milhões para 220 milhões de habitantes, em 2041. A partir de 2042, a tendência é que a população comece a “encolher” e chegue a 199,2 milhões de habitantes brasileiros, em 2070. Para entender os impactos do envelhecimento da população brasileira e como esse encolhimento de habitantes pode nos ajudar a rever nossos cuidados com a saúde, o “Vida Longa CBN” deste sábado (31) conversa com o superintendente estadual do IBGE, Max Athayde Fraga. Ouça a conversa completa.