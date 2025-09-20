Pilates: conheça os benefícios da prática!

Nesta edição de Vida Longa CBN, vamos falar de saúde, equilíbrio e bem-estar! O destaque de hoje é o Pilates, uma atividade que, apesar de ter se popularizado nos últimos anos, existe há mais de um século. Criado pelo alemão Joseph Pilates, o método surgiu com foco na reabilitação corporal e hoje é praticado por pessoas de todas as idades como forma de manter o corpo forte, flexível e alinhado. Durante a conversa, o técnico desportivo do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Amarilton César Nascimento Lima explica como o Pilates atua no fortalecimento da região central do corpo. Ouça a conversa completa!