Perda gestacional: o que pode levar à interrupção da gestação?

Nesta edição de Vida Longa CBN, o tema em destaque é perda gestacional. Na última semana, Tati Machado utilizou as redes sociais para comunicar que perdeu o primeiro filho em uma fase avançada da gestação. Grávida de 33 semanas de Rael, filho da apresentadora com Bruno Monteiro, Tati deu entrada a uma maternidade no último sábado (10) após perceber que o filho não estava se movimentando dentro da barriga. No local, os médicos informaram que os batimentos cardíacos do bebê haviam parado. As causas da perda gestacional da jornalista ainda estão sendo investigadas. Durante a entrevista, o obstetra Paulo Batistuta explica o que pode levar à interrupção inesperada de uma gravidez e cita quais doenças merecem atenção redobrada durante a gestação. Ouça a conversa completa!