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Vida Longa CBN

Peeling de fenol: entenda os riscos de procedimentos estéticos no rosto

Ouça a entrevista com a cirurgiã-plástica Patrícia Lyra

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 11:45

Publicado em 

08 jun 2024 às 11:45
Peeling
Peeling Crédito: Freepik
Na última segunda (3), o empresário Henrique Chagas (27) morreu após passar por um procedimento de peeling de fenol em uma clínica de estética da zona Sul de São Paulo. O objetivo do jovem era reduzir as marcas de acne no rosto mas, logo após o procedimento, começou a passar mal, de acordo com o Boletim de Ocorrência. Diante do caso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) emitiu uma nota alertando para a natureza invasiva do procedimento, o que implica que seja realizado por profissionais capacitados. Nesta edição de "Vida Longa CBN", a cirurgiã plástica Patrícia Lyra tira as dúvidas sobre o procedimento e destaca a importância de saber procurar os profissionais corretos. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 08-06-24

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