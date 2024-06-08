Peeling de fenol: entenda os riscos de procedimentos estéticos no rosto

Na última segunda (3), o empresário Henrique Chagas (27) morreu após passar por um procedimento de peeling de fenol em uma clínica de estética da zona Sul de São Paulo. O objetivo do jovem era reduzir as marcas de acne no rosto mas, logo após o procedimento, começou a passar mal, de acordo com o Boletim de Ocorrência. Diante do caso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) emitiu uma nota alertando para a natureza invasiva do procedimento, o que implica que seja realizado por profissionais capacitados. Nesta edição de "Vida Longa CBN", a cirurgiã plástica Patrícia Lyra tira as dúvidas sobre o procedimento e destaca a importância de saber procurar os profissionais corretos. Ouça a conversa completa!