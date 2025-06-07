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Vida Longa CBN

Parkinson: entenda como é feita cirurgia de estímulo cerebral

Ouça entrevista com o médico coordenador do serviço de Neurocirurgia do Hospital Central, Leandro de Assis

Publicado em 07 de Junho de 2025 às 10:17

Publicado em 

07 jun 2025 às 10:17
O mais comum do Parkinson é a doença começar a se manifestar em idosos, porém o início em jovens não é tão raro assim. Cerca de 5% a 10% dos casos se iniciam abaixo dos 50 anos de idade
O mais comum do Parkinson é a doença começar a se manifestar em idosos, porém o início em jovens não é tão raro assim. Cerca de 5% a 10% dos casos se iniciam abaixo dos 50 anos de idade Crédito: Shutterstock
Nesta edição de Vida Longa CBN, o coordenador do serviço de Neurocirurgia e Neurorradiologia Terapêutica e do setor de Ensino, Pesquisa e Inovação da Fundação iNOVA Capixaba, do Hospital Estadual Central (HEC), Leandro de Assis, explica como funciona a Cirurgia de Estimulação Cerebral para tratamento da doença de Parkinson. O procedimento é caracterizado como uma terapia adjuvante, ou seja, é complementar ao tratamento. Eletrodos são inseridos em áreas específicas do cérebro do paciente, a fim de controlar os sintomas. Ouça a conversa completa
VIDA LONGA CBN - 07-06-25
Há três anos, a Sesa iniciou um projeto para tratamento cirúrgico de Parkinson. Atualmente, são realizados dois procedimentos por mês. Os pacientes passam por uma triagem para confirmar se a cirurgia é necessária.
Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso em que a queda de dopamina faz com que alguns circuitos cerebrais entrem em colapso. Os sintomas incluem tremor, rigidez e lentidão. Outros sintomas não motores são depressão, distúrbios cognitivos, problemas de constipação e bexiga. 
Costuma atingir a população idosa, mas pode acometer pessoas mais jovens também. Alimentação e estilo de vida são pontos chaves para amenizar os sintomas. Quem é suscetível à cirurgia? Pacientes com sintomas que já usam medicamento e que estão piorando. A cirurgia só é indicada a partir do quarto ano da doença. 
São colocados 2 eletrodos em cada lado do cérebro para controlar os estímulos cerebrais, o efeito é imediato. Tratamento fisioterápico e medicação são os mais indicados.

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