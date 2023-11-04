Panturrilha é como um 'segundo coração': conheça dicas para fortalecer o músculo

A panturrilha desempenha um papel importante na circulação sanguínea, sendo apelidada como "segundo coração". Enquanto o coração bombeia sangue para o corpo, a musculatura da panturrilha pressiona os vasos sanguíneos das pernas, ajudando o sangue a retornar ao coração pelas veias. No entanto, o sedentarismo e a falta de fortalecimento da panturrilha podem levar a problemas circulatórios, como varizes e trombose. O fortalecimento da panturrilha é considerada um fator importante que pode indicar a qualidade de vida de pessoas idosas, por exemplo. Por isso é recomendado procurar ajuda médica se houver sintomas de problemas na panturrilha, como inchaço ou formigamento. Nesta entrevista do quadro “Vida Longa CBN” a médica cardiologista Gabriela Schimith tira dúvidas sobre a importância do músculo e dá dicas de como manter a saúde em dia. Ouça a conversa completa!