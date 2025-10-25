Osteoporose: doença silenciosa que atinge uma em cada três mulheres

osteoporose Crédito: Shutterstock/ PeopleImages

A osteoporose é caracterizada pela perda de massa óssea que se inicia já por volta dos 30 anos, com a diminuição da densidade óssea, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas. De acordo com a International Osteoporosis Foundation, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens tem osteoporose. As fraturas resultantes da doença podem levar à dependência física e estão associadas a um aumento da mortalidade.

A doença é classificada em primária e secundária. A osteoporose primária, mais comum, pode surgir devido à queda hormonal, sendo a pós-menopausa o principal período de risco para as mulheres. Já a secundária é uma consequência de outras condições médicas, como artrite reumatoide, diabetes, hipertireoidismo, ou de maus hábitos de vida como tabagismo, ingestão excessiva de álcool e sedentarismo.

Em entrevista à CBN Vitória, a médica Lorena Lima Amato destaca que as mulheres têm maior risco de desenvolver a doença. Ter o diagnóstico precoce é fundamental para evitar a progressão da doença e o exame de densitometria óssea é o indicado para confirmar a osteoporose ou mesmo seu estágio anterior, a osteopenia.