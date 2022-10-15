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Os 'superidosos' com memória melhor que pessoas 30 anos mais jovens

Em entrevista à CBN Vitória, o neurocientista Fabiano de Abreu, fala sobre o assunto

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 10:29

Publicado em 

15 out 2022 às 10:29
Entenda as responsabilidades dos filhos com pais idosos
Pais e filhos  Crédito: Pexels
Cientistas americanos acreditam que podem estar perto de responder por que existem idosos que mantêm raras capacidades cognitivas em comparação com pessoas 30 anos mais jovens. Um seleto grupo de idosos na casa dos 80 e 90 anos de idade mantém poderes cognitivos excepcionais. Essa elite de "superidosos" tem células nervosas maiores em regiões do cérebro responsáveis pela memória, segundo indica uma nova pesquisa publicada no The Journal of Neuroscience. O que representa essa elite de "superidosos"? Em entrevista à CBN Vitória, o neurocientista Fabiano de Abreu, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 15.45s - 15-10-22

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