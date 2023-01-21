Os sinais de um relacionamento saudável e que vale a pena viver!

O assunto em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN" é relacionamento de casal e sua longevidade! Conhecer antecipadamente as “bandeiras verdes” ou as “bandeiras vermelhas” pode ser útil em um relacionamento que está apenas começando. Os termos se referem a comportamentos positivos e negativos ou tóxicos, respectivamente. São indicadores importantes para saber com antecedência se vale ou não a pena investir naquela relação. Passada a paixão arrebatadora do início de um relacionamento, a realidade prevalece e muitas vezes começam a aparecer aspectos até então desconhecidos, como ciúmes excessivos e injustificados. Em entrevista ao jornalista Diony Silva, a psicóloga especialista em terapia sistêmica, Suzana Pittol, que atua com casais e famílias, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!