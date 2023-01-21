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Vida Longa CBN

Os sinais de um relacionamento saudável e que vale a pena viver!

Passada a paixão inicial, a realidade traz à tona aspectos até então desconhecidos, bons e ruins; entenda

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 12:06

Publicado em 

21 jan 2023 às 12:06
Relacionamento, namoro, casal
O assunto é relacionamento saudável! Crédito: Pexels
O assunto em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN" é relacionamento de casal e sua longevidade! Conhecer antecipadamente as “bandeiras verdes” ou as “bandeiras vermelhas” pode ser útil em um relacionamento que está apenas começando. Os termos se referem a comportamentos positivos e negativos ou tóxicos, respectivamente. São indicadores importantes para saber com antecedência se vale ou não a pena investir naquela relação. Passada a paixão arrebatadora do início de um relacionamento, a realidade prevalece e muitas vezes começam a aparecer aspectos até então desconhecidos, como ciúmes excessivos e injustificados. Em entrevista ao jornalista Diony Silva, a psicóloga especialista em terapia sistêmica, Suzana Pittol, que atua com casais e famílias, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 21-01-23.mp3

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