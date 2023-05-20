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Vida Longa CBN

OMS desaconselha uso de adoçantes para controle de peso; endocrinologista explica

Nesta edição do "Vida Longa CBN", a médica endocrinologista Sabrina França, fala sobre o assunto

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 11:48

Publicado em 

20 mai 2023 às 11:48
Mulher colocando adoçante no café
Adoçante no café Crédito: Freepik
A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou novas diretrizes sobre o uso de adoçantes e passou a não recomendar o uso desse tipo de produto para controle de peso ou como estratégia para reduzir o risco de doenças não transmissíveis. De acordo com a entidade, o ato de substituir o açúcar por adoçantes não ajuda no controle de peso a longo prazo. A OMS pede que as pessoas considerem outras formas de reduzir a ingestão de açúcar, como consumir frutas e outros alimentos naturalmente adoçados, além de alimentos e bebidas sem nenhum tipo de açúcar.
Nesta edição do "Vida Longa CBN", a médica endocrinologista Sabrina França, fala sobre o assunto. "Na prática, o que a OMS quer não é trazer uma recomendação a nível individual, mas uma recomendação, sim, de saúde pública, pra tentar mudar o conceito de tratamento de obesidade, fazendo com que as pessoas se alimentem melhor e [não] achando que só adoçante vai ajudar a resolver", explica. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 16.42s - 20-05-23.mp3

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