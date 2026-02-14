O que você precisa saber sobre pancreatite e o uso das canetas emagrecedoras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta para o uso das "canetas emagrecedoras". Segundo a agência, esses remédios devem ser utilizados exclusivamente conforme as indicações da bula e sob prescrição e acompanhamento médico, já que existe o risco de eventos adversos graves, como pancreatite aguda, podendo causar necrose e até levar à morte. Entre 2020 e o ano passado, foram 145 notificações de suspeitas de eventos adversos, relacionados aos princípios ativos do medicamento e a diversos tipos de pancreatite. Do total de notificações, seis foram reportadas com desfecho de óbito. O quadro Vida Longa CBN deste sábado (14) detalha o assunto em uma entrevista com o médico nutrólogo e cirurgião, Roger Bongestab.