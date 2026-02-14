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Vida Longa CBN

O que você precisa saber sobre pancreatite e o uso das canetas emagrecedoras

Saiba como se prevenir nas orientações do médico Roger Bongestab

Publicado em 14 de Fevereiro de 2026 às 10:16

Publicado em 

14 fev 2026 às 10:16
Canetas emagrecedoras
Canetas emagrecedoras Crédito: Shutterstock
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta para o uso das "canetas emagrecedoras". Segundo a agência, esses remédios devem ser utilizados exclusivamente conforme as indicações da bula e sob prescrição e acompanhamento médico, já que existe o risco de eventos adversos graves, como pancreatite aguda, podendo causar necrose e até levar à morte. Entre 2020 e o ano passado, foram 145 notificações de suspeitas de eventos adversos, relacionados aos princípios ativos do medicamento e a diversos tipos de pancreatite. Do total de notificações, seis foram reportadas com desfecho de óbito. O quadro Vida Longa CBN deste sábado (14) detalha o assunto em uma entrevista com o médico nutrólogo e cirurgião, Roger Bongestab. 
CBN - VIDA LONGA CBN - 22.01s - 14-02-26.mp3

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