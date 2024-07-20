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Vida Longa CBN

O que torna a perda de peso mais difícil com o passar dos anos? Entenda!

Ouça entrevista com a médica Carolina Maria Gomes Cani

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 11:21

Publicado em 

20 jul 2024 às 11:21
Dieta, controle alimentar, alimentação
Dieta, controle alimentar, alimentação Crédito: Pixabay
Conforme vamos envelhecendo, o nosso corpo vai passando por mudanças, tanto externas quanto internas. Os cabelos vão ficando mais brancos, as rugas passam a fazer parte da fisionomia e o metabolismo já não responde mais tão bem como na juventude. As alterações hormonais, com o passar da idade, acabam afetando vários âmbitos da vida, prejudicando o bem-estar e até a perda de peso. Nesta edição de "Vida Longa CBN", a endocrinologista Carolina Maria Gomes Cani fala das mudanças hormonais que ocorrem em homens e mulheres ao longo da vida e explica qual a relação entre os hormônios e a dificuldade de perda de peso.
Vida Longa CBN - 20-07-24

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