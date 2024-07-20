O que torna a perda de peso mais difícil com o passar dos anos? Entenda!

Conforme vamos envelhecendo, o nosso corpo vai passando por mudanças, tanto externas quanto internas. Os cabelos vão ficando mais brancos, as rugas passam a fazer parte da fisionomia e o metabolismo já não responde mais tão bem como na juventude. As alterações hormonais, com o passar da idade, acabam afetando vários âmbitos da vida, prejudicando o bem-estar e até a perda de peso. Nesta edição de "Vida Longa CBN", a endocrinologista Carolina Maria Gomes Cani fala das mudanças hormonais que ocorrem em homens e mulheres ao longo da vida e explica qual a relação entre os hormônios e a dificuldade de perda de peso.