O que são os fungos? Como eles se reproduzem? Especialista tira dúvidas!

Nesta semana a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou que o surto registrado no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, foi causado pelo fungo histoplasma. Também foi constatado que os casos mais graves, envolvendo duas técnicas de enfermagem, foram provocados pela bactéria Burkholderia cepacia – também encontrada em uma amostra de água da unidade hospitalar. Diante desse cenário, nesta edição do Vida Longa CBN, vamos fazer um tira-dúvidas sobre os fungos. O que exatamente são os fungos? Como os fungos se reproduzem? É verdade que alguns liberam esporos no ar? A gente conversa com a Profª Drª Sarah Gonçalves Tavares, especialista em Micologia Médica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ouça a conversa completa!