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Vida Longa CBN

O que são os fungos? Como eles se reproduzem? Especialista tira dúvidas!

Ouça as explicações da Profª Drª Sarah Gonçalves Tavares, especialista em Micologia Médica da Ufes

Publicado em 15 de Novembro de 2025 às 10:20

Publicado em 

15 nov 2025 às 10:20
Mofo é causado pela ação de fungos e pode deixar a casa com aparência de velha
Mofo é causado pela ação de fungos. Crédito: Shutterstock
Nesta semana a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou que o surto registrado no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, foi causado pelo fungo histoplasma. Também foi constatado que os casos mais graves, envolvendo duas técnicas de enfermagem, foram provocados pela bactéria Burkholderia cepacia – também encontrada em uma amostra de água da unidade hospitalar. Diante desse cenário, nesta edição do Vida Longa CBN, vamos fazer um tira-dúvidas sobre os fungos. O que exatamente são os fungos? Como os fungos se reproduzem? É verdade que alguns liberam esporos no ar? A gente conversa com a Profª Drª Sarah Gonçalves Tavares, especialista em Micologia Médica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 18.45s - 15-11-25.mp3

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