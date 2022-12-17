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Vida Longa CBN

O que são cuidados paliativos e as lições do caso Pelé!

Os cuidados paliativos visam oferecer conforto, qualidade de vida e aliviar o sofrimento de um paciente com uma doença incurável. Saiba quando devem começar

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 10:25

Publicado em 

17 dez 2022 às 10:25
Pelé
Pelé Crédito: Arquivo
Nos últimos dias foi destaque a notícia de que Pelé, 82 anos, não responde mais ao tratamento quimioterápico e está sob cuidados paliativos, segundo a Folha de S. Paulo. O ex-jogador estava tratando um câncer de cólon desde setembro do ano passado. No início de 2022, entretanto, foram diagnosticadas metástases no intestino, fígado e pulmão. Os cuidados paliativos visam oferecer conforto, qualidade de vida e aliviar o sofrimento de um paciente com uma doença incurável. As medidas vão depender dos sintomas e do prognóstico — quanto tempo de sobrevida é esperado para o paciente. Nesta edição do Vida Longa CBN, o geriatra e paliativista Alexandre Constantino de Santana, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo (SBGG-ES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 19.44s - 17-12-22.mp3

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