O que são cuidados paliativos e as lições do caso Pelé!

Nos últimos dias foi destaque a notícia de que Pelé, 82 anos, não responde mais ao tratamento quimioterápico e está sob cuidados paliativos, segundo a Folha de S. Paulo. O ex-jogador estava tratando um câncer de cólon desde setembro do ano passado. No início de 2022, entretanto, foram diagnosticadas metástases no intestino, fígado e pulmão. Os cuidados paliativos visam oferecer conforto, qualidade de vida e aliviar o sofrimento de um paciente com uma doença incurável. As medidas vão depender dos sintomas e do prognóstico — quanto tempo de sobrevida é esperado para o paciente. Nesta edição do Vida Longa CBN, o geriatra e paliativista Alexandre Constantino de Santana, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo (SBGG-ES), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!