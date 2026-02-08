O que impacta o paladar infantil? Nutricionista explica!

O paladar infantil cresceu e já virou um rapaz Crédito: Shutterstock

Nesta edição do Vida Longa CBN, o assunto em destaque é o paladar infantil. Ainda, no clima do verão, especialistas alertam que as condições climáticas típicas da estação interferem diretamente nos mecanismos que regulam a fome das crianças, por exemplo. É sobre esse assunto que a gente conversa com o nutricionista e professor do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), Felipe Strela. Como se dá a relação das estações com o paladar das crianças? O que é e como é construído o paladar deles?

"As estações do ano, e não seria diferente no verão pelas suas características de altas temperaturas, impactam na relação das pessoas com os alimentos, e não seria diferente para as crianças. Pode ocorrer o que a gente chama de recusa alimentar. Por isso é importante, ao longo da infância, já ir ocorrendo a introdução alimentar, para o filho ir se adaptando a uma alimentação mais diversa", explica. "O nosso paladar é construído ao longo da vida e, claro, isso começa desde cedo", diz.

O nutricionista chama a atenção para um ponto importante. Que a criança esteja num ambiente domiciliar favorável à sua adaptação alimentar. "Não posso querer que meu filho coma uma cenoura, por exemplo, se ele só os pais comendo um 'fast-food'", lembra. Ou ainda: estabelecer uma relação de "permuta" com a criança: "só se você comer isso, vai ganhar aquilo". "É importante que a gente tenha um ambiente tranquilo, favorável, com variações, com pratos coloridos e com a família comendo à mesa", explica. Ele lembra que, a partir de quatro, cinco anos de idade, as crianças já vão ganhando maior percepção das escolhas alimentares. Ouça a conversa completa!