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Vida Longa

O que é gordura visceral? Saiba como evitá-la!

Ouça entrevista com a endocrinologista Maria Amélia Julião

Publicado em 01 de Junho de 2024 às 10:36

Publicado em 

01 jun 2024 às 10:36
Barriga, saúde
Barriga, saúde Crédito: Pixabay
Enquanto muitas vezes a preocupação com a gordura do corpo é apenas estética e voltada às áreas visíveis, como barriga, braços e pernas, existe um tipo de gordura que passa despercebido – e é muito mais perigoso. Trata-se da gordura visceral, um acúmulo de gordura em órgãos como o fígado e o intestino. Em alguns casos, quando não tratada, a condição pode levar ao desenvolvimento de cirrose. Nesta edição de "Vida Longa CBN", a endocrinologista Maria Amélia Julião explica o que é gordura visceral, por que ela é tão prejudicial e quais hábitos devemos adquirir para evitá-la. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 19.18s - 01-06-24.mp3

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