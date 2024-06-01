O que é gordura visceral? Saiba como evitá-la!

Enquanto muitas vezes a preocupação com a gordura do corpo é apenas estética e voltada às áreas visíveis, como barriga, braços e pernas, existe um tipo de gordura que passa despercebido – e é muito mais perigoso. Trata-se da gordura visceral, um acúmulo de gordura em órgãos como o fígado e o intestino. Em alguns casos, quando não tratada, a condição pode levar ao desenvolvimento de cirrose. Nesta edição de "Vida Longa CBN", a endocrinologista Maria Amélia Julião explica o que é gordura visceral, por que ela é tão prejudicial e quais hábitos devemos adquirir para evitá-la. Ouça a conversa completa!