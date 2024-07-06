O que ‘Divertida Mente 2' nos ensina sobre nossas emoções?

Se na vida real a mistura de emoções pode significar uma instabilidade emocional ou até mesmo um sinal de alerta, no filme Divertida Mente 2 é justamente o contrário. Conhecer as emoções e saber lidar com cada uma delas é fundamental para viver de forma saudável. No primeiro filme, lançado em 2015, conhecemos Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojo. Na parte dois, lançada este ano e que já é um sucesso de bilheteria, a turma ganha outros integrantes. Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio são os novos personagens. Mas se a vida imita a arte, o que o filme pode nos dizer sobre o funcionamento do nosso corpo e o autoconhecimento das nossas emoções? Nesta edição de “Vida Longa CBN”, o doutor em Psicologia Eduardo Silva Miranda fala sobre o assunto!