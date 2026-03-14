O que causa perda auditiva? Quais os fatores de risco? Médico explica!

Cuidar da saúde dos ouvidos, evitar volumes altos e buscar diagnóstico precoce são passos importantes para preservar a audição Crédito: Pixabay

No último dia 3 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Audição, data que tem como objetivo conscientizar a população sobre a perda auditiva, promover o cuidado com os ouvidos e incentivar ações para enfrentar essa condição e os problemas relacionados a ela.



Neste ano, o foco é a saúde auditiva de crianças e adolescentes. Com o lema “Das comunidades às salas de aula: aja agora para que nenhuma criança seja deixada para trás por causa de problemas auditivos”, a campanha destaca que cerca de 90 milhões de jovens entre 5 e 19 anos sofrem com perda auditiva.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 217 milhões de pessoas vivem com perda auditiva nas Américas, o que representa pouco mais de 21% da população. A expectativa é que, até 2050, esse número chegue a 322 milhões.

Especialistas alertam que, ao contrário de outras células do corpo, as células do ouvido não se regeneram. Por isso, quanto maior o volume e mais próximo do ouvido estiver o som, menor é o tempo necessário para causar danos.

Quem fala sobre esse assunto é o médico otorrinolaringologista Bruno Caliman. Ouça a conversa completa!