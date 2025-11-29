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Vida Longa CBN

O que acontece no corpo durante a intoxicação alimentar? Como evitar? Médica explica!

Ouça a gastroenterologista funcional, Richaeny Ferreira

Publicado em 29 de Novembro de 2025 às 11:03

Publicado em 

29 nov 2025 às 11:03
Dor de barriga
Em casos de intoxicação alimentar, os sinais mais comuns ao organismo são dor abdominal, náusea, vômito e diarreia Crédito: Divulgação
Nesta edição do Vida Longa CBN, vai um importante alerta! A intoxicação alimentar já resultou em mais de 60 mil atendimentos no país neste ano. Somente entre janeiro e agosto de 2025, o Ministério da Saúde registrou, no país, 64 mil atendimentos hospitalares por intoxicação alimentar. Já em todo o ano de 2024, foram contabilizadas 113.157 consultas por intoxicação. Os dados, repassados com exclusividade à Rede CBN, em meio a um levantamento feito pela pasta, revelam que, nos oito primeiros meses de 2025, o número de casos já representa cerca de 56,6% do total registrado em todo o ano passado. Em entrevista à CBN Vitória, a gastroenterologista funcional, Richaeny Ferreira, fala sobre o assunto.
Em casos de intoxicação os sinais mais comuns ao organismo são náuseas, vômitos e diarreia. É importante procurar um serviço de saúde e não procurar se automedicar. "Tem pessoas que acham que basta tomar um remédio para 'travar' o intestino", alerta. Diante da proximidade do verão, a especialista reforça os cuidados que população precisa adotar antes de consumir alimentos, como camarão. A prevenção, alerta, é fundamental e envolve práticas de higiene durante a manipulação, preparo e armazenamento dos alimentos. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 29-11-25

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