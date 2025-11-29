O que acontece no corpo durante a intoxicação alimentar? Como evitar? Médica explica!

Nesta edição do Vida Longa CBN, vai um importante alerta! A intoxicação alimentar já resultou em mais de 60 mil atendimentos no país neste ano. Somente entre janeiro e agosto de 2025, o Ministério da Saúde registrou, no país, 64 mil atendimentos hospitalares por intoxicação alimentar. Já em todo o ano de 2024, foram contabilizadas 113.157 consultas por intoxicação. Os dados, repassados com exclusividade à Rede CBN, em meio a um levantamento feito pela pasta, revelam que, nos oito primeiros meses de 2025, o número de casos já representa cerca de 56,6% do total registrado em todo o ano passado. Em entrevista à CBN Vitória, a gastroenterologista funcional, Richaeny Ferreira, fala sobre o assunto.