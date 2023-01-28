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Vida Longa CBN

O envelhecimento da voz e como cuidar dela ao longo da vida

A maioria das pessoas não dá atenção à própria voz, mas ela também sofre com a passagem do tempo

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 11:24

Publicado em 

28 jan 2023 às 11:24
Fala, voz
Fala, voz Crédito: Pexels
Todo mundo sabe que tem que se exercitar e manter uma alimentação saudável para envelhecer bem. No entanto, a maioria das pessoas acaba não dando muita atenção à própria voz, mas ela também sofre com a passagem do tempo. As cordas vocais são músculos, e também envelhecem com o passar do tempo, perdendo elasticidade, ficando ressaca, além da capacidade pulmonar que diminui com a idade, o que acaba afetando a voz. Os cuidados com a saúde, a atividade física e a alimentação equilibrada beneficiam a voz, e os maus hábitos são bem conhecidos de todos, como o álcool e fumo. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a médica otorrinolaringologista, Flavia Gomes de Freitas, traz orientações sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 28-01-23
  • O QUE É A PRESBFONIA?
  • A presbifonia é o padrão vocal que indica o envelhecimento natural da voz. Seu inicio e desenvolvimento depende das condições gerais do individuo relacionadas à sua saúde física, condições emocionais, ambientais entre outros. Esse processo ocorre em geral a partir dos 65 anos. Um dos primeiros sintomas pode aparecer na voz cantada, em que se perde a capacidade de modulação da voz com diminuição na produção de sons agudos e redução da capacidade expiratória com diminuição da extensão vocal.
  • CUIDADOS COM A VOZ
  • - Beba água frequentemente;
  • - Evite alimentos condimentados, chocolates e excesso de leite e seus derivados;
  • - Diminua a ingestão de cafeína;
  • - Mantenha uma postura corporal adequada;
  • - Evite falar muito alto e em excesso;
  • - Evite falar em um tom de voz que não é o seu habitual
  • - Evite falar por muito tempo em ambientes ruidoso
  • - Evite a exposição excessiva ao ar condicionado;
  • - Opte por roupas que não apertem a região do pescoço, tórax e abdômen;
  • - Evite pigarrear;
  • - Não fume;
  • - Evite bebidas alcoólicas;
  • - Pratique exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal.

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