O envelhecimento da voz e como cuidar dela ao longo da vida

Todo mundo sabe que tem que se exercitar e manter uma alimentação saudável para envelhecer bem. No entanto, a maioria das pessoas acaba não dando muita atenção à própria voz, mas ela também sofre com a passagem do tempo. As cordas vocais são músculos, e também envelhecem com o passar do tempo, perdendo elasticidade, ficando ressaca, além da capacidade pulmonar que diminui com a idade, o que acaba afetando a voz. Os cuidados com a saúde, a atividade física e a alimentação equilibrada beneficiam a voz, e os maus hábitos são bem conhecidos de todos, como o álcool e fumo. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a médica otorrinolaringologista, Flavia Gomes de Freitas, traz orientações sobre o assunto. Ouça a conversa completa!