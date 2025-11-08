Novembro azul: quais cuidados essenciais para a saúde do homem?

novembro azul. câncer de próstata Crédito: Shutterstock

O mês de novembro chegou e com ele o reforço de uma campanha muito importante para a saúde dos homens: a de prevenção ao câncer de próstata. Este é o segundo tipo mais comum da doença entre a população masculina no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Mais do que alertar sobre o diagnóstico precoce, o Novembro Azul convida a refletir sobre o autocuidado masculino. A falta de acompanhamento médico regular é um dos hábitos que dificulta a detecção de doenças em estágios iniciais, seja o câncer de próstata ou problemas de outra natureza.

Nesta edição do Vida Longa CBN, o urologista Rodrigo Trivilato, membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), explica o que é a doença e ressalta a importância do olhar atento do homem para a própria saúde. Ouça a conversa completa!