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Novembro azul: quais cuidados essenciais para a saúde do homem?

Quem explica é o médico urologista Rodrigo Trivilato

Publicado em 08 de Novembro de 2025 às 10:17

Publicado em 

08 nov 2025 às 10:17
novembro azul. câncer de próstata
novembro azul. câncer de próstata Crédito: Shutterstock
O mês de novembro chegou e com ele o reforço de uma campanha muito importante para a saúde dos homens: a de prevenção ao câncer de próstata. Este é o segundo tipo mais comum da doença entre a população masculina no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Mais do que alertar sobre o diagnóstico precoce, o Novembro Azul convida a refletir sobre o autocuidado masculino. A falta de acompanhamento médico regular é um dos hábitos que dificulta a detecção de doenças em estágios iniciais, seja o câncer de próstata ou problemas de outra natureza.
Nesta edição do Vida Longa CBN, o urologista Rodrigo Trivilato, membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), explica o que é a doença e ressalta a importância do olhar atento do homem para a própria saúde. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN -08-11-25

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