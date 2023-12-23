Natal: a importância de fazer os idosos se sentirem acolhidos o ano todo

Época de comemoração e de reunião entre familiares e amigos, o Natal pode não ser uma época tão feliz assim para algumas pessoas. Principalmente entre idosos, não é incomum que as festividades despertem sentimentos de tristeza e melancolia. Nesta edição de Vida Longa CBN, o médico geriatra Gustavo Genelhu explica a importância de aproveitar os ensejos de Natal para fazer os idosos se sentirem acolhidos não só neste fim de ano, mas em todos os meses. "Socialização também é promoção de saúde", destacou o médico. Ouça a conversa completa!