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Natal: a importância de fazer os idosos se sentirem acolhidos o ano todo

Ouça entrevista com o médico geriatra Gustavo Genelhu

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 10:10

Publicado em 

23 dez 2023 às 10:10
Idosos
Idosos Crédito: rawpixel.com/Freepik
Época de comemoração e de reunião entre familiares e amigos, o Natal pode não ser uma época tão feliz assim para algumas pessoas. Principalmente entre idosos, não é incomum que as festividades despertem sentimentos de tristeza e melancolia. Nesta edição de Vida Longa CBN, o médico geriatra Gustavo Genelhu explica a importância de aproveitar os ensejos de Natal para fazer os idosos se sentirem acolhidos não só neste fim de ano, mas em todos os meses. "Socialização também é promoção de saúde", destacou o médico. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 23-12-23

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