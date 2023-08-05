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Não são apenas tremores: o que você precisa saber sobre o Parkison

Ouça entrevista com o médico neurologista Renan Domingues, Pós-doutor pela Universidade de Lille na França

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 10:12

Publicado em 

05 ago 2023 às 10:12
Cérebro, mente, psiquiatria, sistema nervoso, neurologia
O assunto é TOC Crédito: Freepik
Existem 40 sintomas indicativos de Parkinson, mas a maioria das pessoas só reconhece dois: tremores e problemas de equilíbrio. É o que aponta uma pesquisa feita no Reino Unido encomendada pela ONG Cure Parkinson's. No levantamento, os entrevistados precisavam dizer quais sinais estavam relacionados à doença. Um em cada três adultos disse conhecer alguém com Parkinson. No entanto, tremores e problemas de equilíbrio foram os dois únicos sintomas da condição amplamente apontados pelo público. Este é o tema em destaque nesta edição do Vida Longa CBN. Quem fala sobre o assunto é o médico neurologista Renan Domingues, doutor pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutor pela Universidade de Lille na França. Ele explica como a incidência da doença está relacionada, por exemplo, a longevidade humana. "Quanto maior longevidade nós tivermos, e aumento da expectativa de vida da população, evidente que são esperados mais casos identificados de doenças como o Parkinson", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 05-08-23

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