Não são apenas tremores: o que você precisa saber sobre o Parkison

Existem 40 sintomas indicativos de Parkinson, mas a maioria das pessoas só reconhece dois: tremores e problemas de equilíbrio. É o que aponta uma pesquisa feita no Reino Unido encomendada pela ONG Cure Parkinson's. No levantamento, os entrevistados precisavam dizer quais sinais estavam relacionados à doença. Um em cada três adultos disse conhecer alguém com Parkinson. No entanto, tremores e problemas de equilíbrio foram os dois únicos sintomas da condição amplamente apontados pelo público. Este é o tema em destaque nesta edição do Vida Longa CBN. Quem fala sobre o assunto é o médico neurologista Renan Domingues, doutor pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutor pela Universidade de Lille na França. Ele explica como a incidência da doença está relacionada, por exemplo, a longevidade humana. "Quanto maior longevidade nós tivermos, e aumento da expectativa de vida da população, evidente que são esperados mais casos identificados de doenças como o Parkinson", explica. Ouça a conversa completa!