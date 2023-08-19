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Vida Longa

Não é só genética: envelhecimento depende muito do que você faz hoje

Ouça entrevista com o psicólogo Gustavo Souza Correa, graduando em gerontologia

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 10:14

Publicado em 

19 ago 2023 às 10:14
Velhice, idade
Velhice, idade Crédito: Pixabay
O tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN" é como se dá o processo de envelhecimento ao longo dos anos. E para isso há uma conta matemática: só 30% do envelhecimento têm a ver com a genética, os outros 70% estão relacionados com os nossos hábitos de vida. Assim, apontam os especialistas da área da longevidade, as pessoas envelhecem de maneiras muito distintas umas das outras. Ou seja, mesmo que existam pessoas longevas em sua família, a forma como você está envelhecendo é que pode determinar quanto tempo você vai viver e, principalmente, como vai viver a sua velhice. Quem fala sobre o assunto é o psicólogo Gustavo Souza Correa, graduando em gerontologia e que trabalha há mais de 18 anos com a temática do envelhecimento. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 20.27s - 19-08-23

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