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Vida Longa CBN

Mitos x Verdades: para que serve o suplemento alimentar?

Ouça entrevista com a médica nutróloga Sandra Lúcia Fernandes

Publicado em 16 de Março de 2024 às 10:18

Publicado em 

16 mar 2024 às 10:18
Suplementos
Suplemento Crédito: Freepik
Na busca por um estilo de vida mais saudável, é comum que novos hábitos alimentares comecem a fazer parte da rotina. O que tem se tornado cada vez mais frequente é o consumo de suplementos alimentares. Como o próprio nome diz, esses comprimidos e cápsulas são pensados para complementar a alimentação e suprir as carências nutricionais que nem sempre conseguimos resolver com as refeições do dia a dia. Mas, diferentemente dos boatos veiculados na internet, a suplementação não pode ser a única fonte de nutrientes e nem deve ser iniciada sem instrução profissional. Nesta edição de “Vida Longa CBN”, a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes explica em quais casos a suplementação alimentar deve ser encaixada na vida dos pacientes. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 16-03-24

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