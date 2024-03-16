Mitos x Verdades: para que serve o suplemento alimentar?

Na busca por um estilo de vida mais saudável, é comum que novos hábitos alimentares comecem a fazer parte da rotina. O que tem se tornado cada vez mais frequente é o consumo de suplementos alimentares. Como o próprio nome diz, esses comprimidos e cápsulas são pensados para complementar a alimentação e suprir as carências nutricionais que nem sempre conseguimos resolver com as refeições do dia a dia. Mas, diferentemente dos boatos veiculados na internet, a suplementação não pode ser a única fonte de nutrientes e nem deve ser iniciada sem instrução profissional. Nesta edição de “Vida Longa CBN”, a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes explica em quais casos a suplementação alimentar deve ser encaixada na vida dos pacientes. Ouça a conversa completa!