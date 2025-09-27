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Mitos e verdades sobre o uso da creatina: quem pode e deve tomar?

Ouça entrevista com a médica endocrinologista Gisele Lorenzoni

Publicado em 27 de Setembro de 2025 às 07:59

Publicado em 

27 set 2025 às 07:59
Creatina
Creatina: quem , por que e como usar o produto? Crédito: Pixabay
Muito associada às práticas esportivas, a creatina tem diversos benefícios para o corpo humano, como o fornecimento de energia, o ganho de massa muscular e até contribuições para a cognição. No entanto, algumas dúvidas podem surgir sobre qual a maneira correta de utilizar o suplemento, a quantidade que deve ser consumida e se o uso contínuo pode causar problemas renais, por exemplo.
Para entender melhor como a creatina age no corpo e o que é mito e o que é verdade, a CBN Vitória conversou com  endocrinologista, pós-graduada em Medicina Esportiva e Nutrologia, Gisele Lorenzoni. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 27-09-25

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