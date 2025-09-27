Mitos e verdades sobre o uso da creatina: quem pode e deve tomar?

Muito associada às práticas esportivas, a creatina tem diversos benefícios para o corpo humano, como o fornecimento de energia, o ganho de massa muscular e até contribuições para a cognição. No entanto, algumas dúvidas podem surgir sobre qual a maneira correta de utilizar o suplemento, a quantidade que deve ser consumida e se o uso contínuo pode causar problemas renais, por exemplo.