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Mitos e verdades: o que causa a temida calvície?

Eliminar 50 e 100 fios do couro cabeludo por dia faz parte do ciclo do crescimento e renovação capilar. No entanto, a queda em excesso desses fios é preocupante

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 11:34

Publicado em 

21 out 2023 às 11:34
A temida calvície
Calvície Crédito: Pexels
A queda de cabelo é um processo natural dos seres humanos. Segundo o Ministério da Saúde, eliminar 50 e 100 fios do couro cabeludo por dia faz parte do ciclo do crescimento e renovação capilar. No entanto, a queda em excesso desses fios é preocupante, já que pode estar relacionada a uma condição hormonal chamada alopecia androgenética, a popular calvície. No Vida Longa CBN deste sábado, a médica dermatologista, Renata Bortolini, explica as principais causas do excesso de queda dos fios e esclarece dúvidas e mitos relacionados à calvície. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 21-10-23

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