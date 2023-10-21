Mitos e verdades: o que causa a temida calvície?

A queda de cabelo é um processo natural dos seres humanos. Segundo o Ministério da Saúde, eliminar 50 e 100 fios do couro cabeludo por dia faz parte do ciclo do crescimento e renovação capilar. No entanto, a queda em excesso desses fios é preocupante, já que pode estar relacionada a uma condição hormonal chamada alopecia androgenética, a popular calvície. No Vida Longa CBN deste sábado, a médica dermatologista, Renata Bortolini, explica as principais causas do excesso de queda dos fios e esclarece dúvidas e mitos relacionados à calvície. Ouça a conversa completa!