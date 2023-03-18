Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa

Mexa-se! Atividade física retarda envelhecimento e aumenta a longevidade

Ouça entrevista com o médico do Esporte, Raphael Einsfeld

Publicado em 18 de Março de 2023 às 10:23

Publicado em 

18 mar 2023 às 10:23
Idosos em atividade física
Crédito: Yan Krukov I Pexels
Uma pesquisa americana confirmou que realizar uma atividade física possibilita vida mais longa e mais saudável. Os cientistas iniciaram o estudo analisando 5 mil pessoas de uma cidade americana por mais de 20 anos e constataram que, entre os vários subgrupos analisados entre gênero, idade e perfil social, os maiores beneficiados com a troca do sofá pela rotina de exercícios diários foram as pessoas de meia idade. Para quem tem mais de 50 anos, fazer atividades físicas de baixo impacto ajuda ter uma mudança de vida. Em entrevista ao "Vida Longa CBN", o coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo e médico do Esporte, Raphael Einsfeld, fala sobre o assunto. 
VIDA LONGA CBN - 12.00s - 18-03-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre
Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte
Acidentes com motos se concentram em vias sem sinalização e radares, diz pesquisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados