Mexa-se! Atividade física retarda envelhecimento e aumenta a longevidade

Uma pesquisa americana confirmou que realizar uma atividade física possibilita vida mais longa e mais saudável. Os cientistas iniciaram o estudo analisando 5 mil pessoas de uma cidade americana por mais de 20 anos e constataram que, entre os vários subgrupos analisados entre gênero, idade e perfil social, os maiores beneficiados com a troca do sofá pela rotina de exercícios diários foram as pessoas de meia idade. Para quem tem mais de 50 anos, fazer atividades físicas de baixo impacto ajuda ter uma mudança de vida. Em entrevista ao "Vida Longa CBN", o coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo e médico do Esporte, Raphael Einsfeld, fala sobre o assunto.