Metabolismo: o que acontece com o nosso organismo após os 50?

Após os 50 anos, o nosso metabolismo tende a ficar mais lento em virtude do vários fatores que estão associados ao envelhecimento. Os adultos mais velhos que tendem a ter um funcionamento mais lento, passam a encontrar também mais dificuldades para a perda de peso. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista especialista em nutrição esportiva, hipertrofia e emagrecimento, Larice Matos, fala sobre o assunto. De acordo com especialistas, o metabolismo é o processo pelo qual o corpo converte o que você come e bebe em energia.
Mesmo em repouso, ele continua a usar energia para funções básicas, como respiração, circulação sanguínea e reparo celular. A energia usada pelo corpo para essas funções básicas é chamada de taxa metabólica basal, um fator chave para manter a forma e também influenciar no controle de peso. É comum ouvir que o metabolismo é o culpado pelos “quilinhos a mais”, mas a verdade é que é algo natural que se acentua com o passar dos anos. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 14.38s - 12-11-22.mp3