Metabolismo: o que acontece com o nosso organismo após os 50?

Após os 50 anos, o nosso metabolismo tende a ficar mais lento em virtude do vários fatores que estão associados ao envelhecimento. Os adultos mais velhos que tendem a ter um funcionamento mais lento, passam a encontrar também mais dificuldades para a perda de peso. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista especialista em nutrição esportiva, hipertrofia e emagrecimento, Larice Matos, fala sobre o assunto. De acordo com especialistas, o metabolismo é o processo pelo qual o corpo converte o que você come e bebe em energia.