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Vida Longa CBN

Mercado imobiliário e modelos de construção se adequam para incluir público idoso

Ouça detalhes na entrevista com o vice-presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 11:55

Publicado em 

26 nov 2022 às 11:55
O assunto é o amparo a idosos
O assunto é o amparo a idosos Crédito: Pexels
Com o aumento da expectativa da população brasileira, adaptações se tornam necessárias dentro do mercado imobiliário e da construção civil para atender ao público idoso. Entre as mudanças estão a largura da portas dos imóveis, pisos sem ressaltos, presença de corredores mais amplos, utilização de sensores e comandos de voz dentro de casa. Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é o vice-presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert. "Os imóveis estão sendo pensados para dar praticidade e permitir ao idoso uma vida digna e mais independente", explica. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 13.55s - 26-11-22.mp3

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