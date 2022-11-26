Mercado imobiliário e modelos de construção se adequam para incluir público idoso

Com o aumento da expectativa da população brasileira, adaptações se tornam necessárias dentro do mercado imobiliário e da construção civil para atender ao público idoso. Entre as mudanças estão a largura da portas dos imóveis, pisos sem ressaltos, presença de corredores mais amplos, utilização de sensores e comandos de voz dentro de casa. Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é o vice-presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert. "Os imóveis estão sendo pensados para dar praticidade e permitir ao idoso uma vida digna e mais independente", explica. Ouça a conversa completa!