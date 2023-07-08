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Vida Longa CBN

Mente em exercício: o envelhecer produtivo por meio da escrita!

Conheça a história do empresário e escritor Luiz Carlos Menezes

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 10:23

Publicado em 

08 jul 2023 às 10:23
Livro Aprender & Opinar, de Luiz Carlos Menezes
Livro Aprender & Opinar, de Luiz Carlos Menezes Crédito: Acervo pessoal
A importância de se manter ativo física e intelectualmente na terceira idade. Este é um dos temas em destaque na publicação "Aprender & Opinar", do empresário e escritor Luiz Carlos Menezes, de 79 anos. Neste livro também estão inclusos artigos que escreveu e escreve, por anos, em jornais do Estado, como "A Gazeta". A obra traz mais de cem artigos, com ponderações ou sugestões importantes sobre temas como o Porto de Vitória, o aquaviário, a mobilidade urbana, a BR 101, o Cais das Artes, as mulheres no mercado de trabalho, a indústria imobiliária, o turismo, a pandemia e a tecnologia, entre outros temas. Ele é o convidado desta edição do "Vida Longa CBN". E como se manter ativo? "Não deixo de praticar atividade física, de cuidar da mente e do corpo. É o mantra 'mente sã, corpo são'", explica. 
VIDA LONGA CBN - 17.31s - 08-07-23.mp3
Ficha técnica:
Título: Aprender & Opinar
Autor: Luiz Carlos Menezes
Revisão: Roberto da Silva Rodrigues
Design e Editoração: Edson Maltez Heringer
Impressão: Grafitusa
Venda sugerida: R$ 100,00
Toda a renda obtida com a venda da publicação será revertida para o Asilo dos Idosos de Vitória.

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