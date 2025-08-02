Menopausa: fazer ou não terapia de reposição hormonal?

Ondas de calor, alterações no sono, irritabilidade... esses são alguns dos sinais mais comuns de que uma mulher está na menopausa, mas nem sempre eles são tão perceptíveis. Algumas pessoas podem entrar no climatério sem entender exatamente por quais mudanças o corpo está passando. Nesta edição de Vida Longa CBN, a ginecologista Alda Libardi explica qual o momento ideal para se preocupar com essa fase da vida e revela mitos e verdades sobre a terapia de reposição hormanal. Ouça a conversa completa!