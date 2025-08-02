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Menopausa: fazer ou não terapia de reposição hormonal?

Ouça entrevista com a ginecologista Alda Libardi e esclareça todas as dúvidas sobre o assunto

Publicado em 02 de Agosto de 2025 às 10:14

Publicado em 

02 ago 2025 às 10:14
A menopausa traz mudanças hormonais que podem se manifestar em sintomas diferentes para cada mulher (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
[Edicase]A menopausa traz mudanças hormonais que podem se manifestar em sintomas diferentes para cada mulher (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Ondas de calor, alterações no sono, irritabilidade... esses são alguns dos sinais mais comuns de que uma mulher está na menopausa, mas nem sempre eles são tão perceptíveis. Algumas pessoas podem entrar no climatério sem entender exatamente por quais mudanças o corpo está passando. Nesta edição de Vida Longa CBN, a ginecologista Alda Libardi explica qual o momento ideal para se preocupar com essa fase da vida e revela mitos e verdades sobre a terapia de reposição hormanal. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 02-08-25

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