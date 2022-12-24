Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

Memória afetiva e sabores: por que comida da avó faz tão bem para a saúde?

Ouça entrevista com a nutricionista comportamental, Beatriz Guadio

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 10:36

Publicado em 

24 dez 2022 às 10:36
Ceia de Natal
Ceia de Natal, família Crédito: Pexels
O cheiro daquele bolo quentinho saindo do forno, macarronada de avó e o almoço de domingo em família. Como e por que certas comidas nos dão tanto prazer? E o que pode ser dito sobre os tipos de alimentos que consideramos mais agradáveis? Sabor e conteúdo nutricional afetam como os alimentos nos fazem sentir, mas muito da felicidade que sentimos ao comer nossa comida favorita diz respeito às memórias que ela nos despertam. Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é a nutricionista comportamental Beatriz Gaudio. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 24-12-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados