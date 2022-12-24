Memória afetiva e sabores: por que comida da avó faz tão bem para a saúde?

O cheiro daquele bolo quentinho saindo do forno, macarronada de avó e o almoço de domingo em família. Como e por que certas comidas nos dão tanto prazer? E o que pode ser dito sobre os tipos de alimentos que consideramos mais agradáveis? Sabor e conteúdo nutricional afetam como os alimentos nos fazem sentir, mas muito da felicidade que sentimos ao comer nossa comida favorita diz respeito às memórias que ela nos despertam. Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é a nutricionista comportamental Beatriz Gaudio. Ouça a conversa completa!