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Vida Longa CBN

Médico da dicas de cuidados com a saúde dos idosos no verão

Com o avançar da idade, ocorrem mudanças nos mecanismos de autorregulação da temperatura do organismo

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 11:21

Publicado em 

11 fev 2023 às 11:21
Água e hidratação têm papel fundamental durante o envelhecimento
Água e hidratação têm papel fundamental durante o envelhecimento Crédito: Shutterstock
O verão segue a todo vapor com dias ensolarados e temperaturas elevadas, mas a alta temporada também exige alguns cuidados com a saúde dos idosos, que podem ser impactados pelo calor excessivo desta época do ano. Com o envelhecimento, ocorrem mudanças nos mecanismos de autorregulação da temperatura do organismo e na percepção da sede. Ou seja, sentem menos sede. Nesta edição do quadro Vida Longa CBN vamos o médico geriatra Gustavo Genelhu, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 11-02-23

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