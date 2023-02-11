Médico da dicas de cuidados com a saúde dos idosos no verão

O verão segue a todo vapor com dias ensolarados e temperaturas elevadas, mas a alta temporada também exige alguns cuidados com a saúde dos idosos, que podem ser impactados pelo calor excessivo desta época do ano. Com o envelhecimento, ocorrem mudanças nos mecanismos de autorregulação da temperatura do organismo e na percepção da sede. Ou seja, sentem menos sede. Nesta edição do quadro Vida Longa CBN vamos o médico geriatra Gustavo Genelhu, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!